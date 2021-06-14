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14 червня 2021, 19:26 286

У Рівному під час виклику поліцейському вилами прокололи ногу

14 червня 2021, 19:26 286
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Фото з відкритих джерел
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У с. Маринин Рівненської області у понеділок, 14 червня, поліцейському, який прибув на виклик, прокололи вилами ногу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Медики повідомили, що швидку викликала 31-річному правоохоронцю його колега. Поліцейська повідомила, що під час виклику на її напарника напав чоловік та проколов йому вилами ногу.

"Бригада швидкої обробила рану потерпілому, наклала асептичну пов‘язку та ввела знеболюючі препарати", - повідомили медики.

За попередніми даними, нападник після того, як проколов правоохоронцю ногу, зачинився в своєму помешканні. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині затримали розбійну групу, яка нападала на далекобійників.

Україна кримінал поліція напад Рівне

 
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