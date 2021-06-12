На Волині викрили масштабну схему нелегальних перевезень людей через держкордон

Фото: Нацполіція

Волинські поліцейські припинили схему незаконного переправлення осіб через держкордон. Правоохоронці провели вісім обшуків у населених пунктах Ковельського району

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Група місцевих мешканців налагодила незаконне переправлення завербованих осіб через держкордон. Цих людей вони споряджали сигаретами та човнами переправляли через Західний Буг у сусідню державу. Там сигарети реалізовували й отримували незаконні прибутки у великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські задокументували як мінімум п'ять епізодів такої злочинної діяльності.

Сьогодні під час обшуків у 8 фігурантів виявлено та вилучено: мобільні термінали, радіокеровані літаки з приладдям, біноклі, тепловізори, радіостанції, надувні човни та жилети для плавання, рушниці, патрони. На все вилучене майно буде накладено арешт.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

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