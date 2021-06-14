На Франківщині СБУ викрила схему продажу фейкових COVID-довідок
Служба безпеки України заблокувала схему виготовлення підробних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Фальшивки імітували бланки відомої медичної лабораторії зі списку МОЗ
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Виготовлення підроблених документів організував мешканець Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті", - йдеться у повідомленні.
Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 грн.
Встановлено, що лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома". Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.
Зловмиснику повідомлено про підозру у підробленні документів.
Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.