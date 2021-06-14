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14 червня 2021, 13:51 2

На Франківщині СБУ викрила схему продажу фейкових COVID-довідок

14 червня 2021, 13:51 2
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України заблокувала схему виготовлення підробних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Фальшивки імітували бланки відомої медичної лабораторії зі списку МОЗ

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Виготовлення підроблених документів організував мешканець Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 грн.

Встановлено, що лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома". Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувались для перетину державного кордону.

Зловмиснику повідомлено про підозру у підробленні документів.

Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.

тести Івано-Франківськ СБУ Лабораторія довідка

 
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