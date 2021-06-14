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14 июня 2021, 18:06 213

На Буковине вместе с мороженой вишней в ЕС везли контрафактных сигарет на 10 млн грн

14 июня 2021, 18:06 213
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Фото СБУ
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В Черновицкой области СБУ предотвратила незаконное перемещение в ЕС контрафактных сигарет на почти 10 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы установили, что в грузовом автомобиле, который по официальным документам перевозил замороженную вишню в Румынию, есть скрытые от таможенного досмотра подакцизные товары.

Правоохранители задержали грузовик в международном автомобильном пункте пропуска "Порубное". Среди задекларированного товара обнаружили почти 400 ящиков сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора на почти 10 млн грн, - сообщила пресс-секретарь Управления СБУ в Черновицкой области Леся Федоренко.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Факт незаконной переправки табачных изделий в ЕС разоблачили СБУ совместно с сотрудниками Госпогранслужбы и таможни под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщалось, 12 июня на Волыни разоблачили масштабную схему нелегальных перевозок людей через госграницу.

Ранее, 8 июня столичные таможенники изъяли незадекларированные более 60 бриллиантов в международном почтовом отправлении.

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