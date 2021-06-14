На Донеччині військовослужбовців ЗСУ затримали під час збуту викраденої зброї
Оперативники Служби безпеки України викрили трьох військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Мова іде про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які військовослужбовців планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу", - йдеться у повідомленні.
Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.
Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:
- АГС - автоматичні станкові гранатомети 4 шт.
- РПГ - ручні протитанкові гранатомети 2 шт.
- ПКМ - кулемет Калашникова модернізований 1 шт.
- ПКТ - кулемет Калашникова танковий 3 шт.
- АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.
- АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.
- АКМС - автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.
- ГП 25 - гранатомети підствольні 10 шт.
- ПМ - пістолет Макарова 1 шт.
- ствол до ПКТ 2 шт.
- ствол до ПК 1 шт.
Наразі у межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині затримали чоловіка при спробі підкупу офіцера СБУ.
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