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14 червня 2021, 11:41 710

На Донеччині військовослужбовців ЗСУ затримали під час збуту викраденої зброї

14 червня 2021, 11:41 710
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Фото: СБУ
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Оперативники Служби безпеки України викрили трьох військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Мова іде про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які військовослужбовців планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.

Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:

  • АГС - автоматичні станкові гранатомети 4 шт.
  • РПГ - ручні протитанкові гранатомети 2 шт.
  • ПКМ - кулемет Калашникова модернізований 1 шт.
  • ПКТ - кулемет Калашникова танковий 3 шт.
  • АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.
  • АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.
  • АКМС - автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.
  • ГП 25 - гранатомети підствольні 10 шт.
  • ПМ - пістолет Макарова 1 шт.
  • ствол до ПКТ 2 шт.
  • ствол до ПК 1 шт.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині затримали чоловіка при спробі підкупу офіцера СБУ.

СБУ військова техніка зброя ЗСУ Донецька область

 
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