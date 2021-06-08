Столичні митники вилучили незадекларовані понад 60 діамантів у міжнародному поштовому відправленні

Фото Київської митниці

Київські митники виявили 61 діамант під час перевірки міжнародних відправлень, котрі прямували з США на адресу киянина та мешканців Дніпра. Загальна орієнтовна вартість прикрас становить понад 300 тисяч гривень

Про це повідомляє пресслужба столичної митниці, передає RegioNews.

61 діамант, з яких найбільші та найдорожчі - два жовтих (вартістю 5,3 тисячі доларів США) і три безбарвних (2,9 тисячі доларів США), і ще два діаманти надзвичайного небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що три міжнародні поштові відправлення від одного й того самого відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно з деклараціями, у цих посилках мали знаходитися "розподільники документів" вартістю 0 доларів.

За інформацією митників, дорогоцінні камені відправник мав намір переслати в Україну, але водночас не задекларував їх належним чином.

Наразі Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України. Діаманти вилучено. Їх загальна орієнтовна вартість складає 11,6 тисячі доларів (319 тисяч гривень).

Як повідомлялося, учора на Рівненщині СБУ заблокувала нову контрабанду бурштину на 5 млн. Про контрабанду нелегально видобутого на землях державного фонду бурштину-сирцю на майже 5 млн гривень повідомили у Службі безпеки України.