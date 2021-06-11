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11 червня 2021, 17:32 275

На Харківщині СБУ виявила розкрадання палива із магістрального трубопроводу

11 червня 2021, 17:32 275
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Фото: СБУ
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У Харківській області працівники Служби безпеки України ліквідували незаконний вріз до магістрального газопроводу, з якого розкрадалося паливо

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Харківській області, передає RegioNews.

За даними слідства, у Красноградському районі зловмисники незаконно підключилися до газоконденсатопроводу високого тиску.

Правоохоронці виявили закопаний у землю і ретельно замаскований відвід. Для приховування оборудки від автоматичного контролю газотранспортних мереж, ділки облаштували так звану "капельну" технологію розкрадання”, - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, зловмисники щомісяця розкрадали до 200 кубометрів газового конденсату, через що держава отримувала мільйонні збитки.

Порушення цілісності роботи газоконденсатопроводу також створювало реальну загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій і нанесення шкоди екології регіону”, - пояснюють в СБУ.

У відомстві планують за цим фактом відкрити кримінальну справу, також встановлюються всі причетні до створення незаконного врізу, зокрема, чиновники, які могли "кришувати” нелегальний бізнес.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті стався вибух на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород", що постачає газ в Європу.

газ СБУ розкрадання кримінальна справа Харківська область трубопровід

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