У Харкові взяли під варту чоловіка, який кинув гранату у натовп людей
У Харкові Червонозаводський районний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка, який 8 червня кинув гранату в групу людей
Про це повідомляє Depo.Харків із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, передає RegioNews.
Обрали утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - повідомив він.
Чубенко зазначив, що рішення ухвалила суддя Червонозаводського районного суду Юлія Сіренко. За його словами, прокуратура не має наміру оскаржувати рішення суду.
Нагадаємо, 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб. За попередньою інформацією, причиною вибуху була граната, кинута невідомим чоловіком.
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