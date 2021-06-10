У Харкові взяли під варту чоловіка, який кинув гранату у натовп людей

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У Харкові Червонозаводський районний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка, який 8 червня кинув гранату в групу людей

Про це повідомляє Depo.Харків із посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, передає RegioNews.

Обрали утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - повідомив він.

Чубенко зазначив, що рішення ухвалила суддя Червонозаводського районного суду Юлія Сіренко. За його словами, прокуратура не має наміру оскаржувати рішення суду.

Нагадаємо, 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові стався вибух, внаслідок чого постраждали троє осіб. За попередньою інформацією, причиною вибуху була граната, кинута невідомим чоловіком.