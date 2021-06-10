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10 червня 2021, 13:19 332

Мешканку Волині засудили до восьми років в'язниці за "зняття порчі"

10 червня 2021, 13:19 332
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Фото: з відкритих джерел
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За шахрайство на суму у понад 500 тисяч гривень засудили жительку Волині. Вона запевнила студентку у тому, що може "зняти порчу" з матері, якщо та передасть їй усі гроші та прикраси, що належать її родині

Як передає RegioNews, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У повідомленні йдеться, що засуджена залякувала мешканку Закарпаття нібито наведеною "порчею" на членів її сім’ї, від якої вони можуть померти.

Під час чергової зустрічі шахрайка заволоділа грошовими коштами у сумі 8 тис. дол., 8460 євро та золотими виробами вартістю 1 172 дол. Загальна шкода спричинена потерпілій становила 549 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Прокурори у Верховному Суді довели вину мешканки Волині у шахрайстві. Жінку засудили до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали шахрайку, яка обіцяла "вирішити” питання в Мін’юсті за $160 тис.

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