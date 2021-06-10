В Харькове взяли под стражу мужчину, который бросил гранату в толпу людей
В Харькове Краснозаводской районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который 8 июня бросил гранату в группу людей
Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, передает RegioNews.
Избрали содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - сообщил он.
Чубенко отметил, что решение приняла судья Краснозаводского районного суда Юлия Сиренко. По его словам, прокуратура не намерена обжаловать решение суда.
Напомним, 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове произошел взрыв, в результате чего пострадали три человека. По предварительной информации, причиной взрыва была граната, брошенная неизвестным мужчиной.
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