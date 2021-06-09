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09 червня 2021, 08:29 159

У Харкові на проспекті вибухнула граната: є травмовані

09 червня 2021, 08:29 159
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Фото: скріншот відео
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В результаті вибуху, який стався на проспекті Гагаріна у Харкові, постраждали троє осіб. За попередньою інформацією, причиною вибуху була граната, кинута невідомим чоловіком

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

Про подію поліцію повідомили о 21:53. Підозрюваного вже затримали, зараз з ним працюють поліцейські.

За інформацією харківського видання 057.ua, серед постраждалих є 16-річний підліток. Він начебто отримав поранення грудної клітини. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Також ще двоє постраждалих, 33 і 19 років, перебувають у задовільному стані.

Нагадаємо, нещодавно у житловому будинку Одеси стався вибух, внаслідок чого у мешканців повилітали вікна.

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