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10 июня 2021, 14:20 1673

Двух судей из коллегии, которая рассматривала "дело Стерненко" в апелляции, отправили в отставку

10 июня 2021, 14:20 1673
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Фото из открытых источников
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Судьи Одесского апелляционного суда Альбина Кадегроб и Вадим Прибылов подали заявления об увольнении с должности. Высший совет правосудия сегодня отправил их в отставку

Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия, передает RegioNews.

Указанные судьи входили в состав коллегии судей апелляционного суда, которая рассматривала дело активиста Сергея Стерненко, по которому ему присудили условное наказание (один год) по статье о незаконном обращении с оружием.

Сам Стерненко заявил, что отставка этих судей может быть спровоцирована огромным давлением на них со стороны центральных органов власти.

Думаю, эти отставки связаны с бешеным давлением на них. Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня заключить в тюрьму, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол меньше (год условно за 1 патрон) решили уйти, - написал Стерненко в Facebook.

Как сообщалось, 31 мая в Одессе суд приговорил активиста Стерненко к одному году условно. Одесский апелляционный суд присудил активисту Сергею Стерненко три года лишения свободы с заменой на один год условно.

Того же дня соратник Стерненко Сергей Демчук был оправдан Одесским апелляционным судом.

Также известно, что Стерненко в Верховном суде будет обжаловать приговор. Активист намерен обжаловать в Верховном суде приговор Апелляционного суда Одессы в виде одного года условно.

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