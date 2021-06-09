Суд ЄС "розморозив" активи Януковича і його сина

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Європейський суд загальної юрисдикції анулював рішення Ради ЄС 2019 року, яким продовжили заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича і його сина Олександра

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому 9 червня, передає RegioNews з посиланянм на УНН.

Суд загальної юрисдикції скасовує постанову Ради ЄС 2019 року про продовження заморожування коштів, накладеного на Віктора Януковича, колишнього президента України, і його сина, Олександра Януковича. Рада ЄС не довела, що в кримінальному провадженні у цьому продовженні, яке українська влада проводить щодо цих осіб, були дотримані права на захист, - йдеться в рішенні.

Так, зокрема, зазначається, що при ухваленні рішення в 2019 році Рада ЄС взяла до уваги низку судових рішень, які стосуються кримінальної справи щодо вказаних осіб, як складову частину фактичної основи, що виправдовує збереження обмежувальних заходів.

Однак, на думку суду, Рада ЄС не змогла продемонструвати, що ефективно розглянула ці рішення і що змогла зробити висновок про те, що процесуальні права відповідних осіб були дотримані по суті.

Як повідомлялося, захист Януковича оскаржить рішення суду про заочне слідство. Адвокати Віктора Януковича оскаржать рішення Шевченківського районного суду Києва, який дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента у справі про захоплення влади.

Також Верховний суд розгляне касаційні скарги адвокатів Януковича аж 16 серпня. Адвокат хоче поїхати до клієнта в РФ і організувати його участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.