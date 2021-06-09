Окупанти в Криму заочно "засудили" Бекірова до семи років ув'язнення

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"Суд" в окупованому Криму заочно засудив українського активіста Едема Бекірова до семи років ув’язнення в колонії загального режиму

Про це повідомила в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише RegioNews.

""Вирок" виніс підконтрольний Кремлю так званий "Центральний районний суд Сімферополя", - зазначила вона.

Крім того, Бекірову призначили штраф у розмірі 150 тисяч рублів.

Денісова закликала міжнародну спільноту продовжувати чинити тиск на Росію для припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму "суд" виніс заочний вирок Чубарову.