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10 червня 2021, 08:11 61

Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші": втрат немає

10 червня 2021, 08:11 61
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані три порушення режиму припинення вогню. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 10 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

ООС Донбас війна військова техніка обстріли

 
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