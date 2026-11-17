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У Деснянському районі Києва 17 листопада зафіксували падіння уламків на відкритій території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і пошкоджень

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.

"У Деснянському районі уламки впали на відкритій території. За попередньою інформацією, без постраждалих та пошкоджень" - йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.