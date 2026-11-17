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Може статись так, що під час оформлення статусу учасника бойових дій (УБД) була отримана відмова. Експерти пояснили, у яких випадках це може статись

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Військовому можуть відмовити в отриманні статусу учасника бойових дій. Найчастіше це стається через неповний пакет документів. Також відмова може надійти у випадку недостовірних відомостей щодо підтвердження участі в бойових діях.

Керівниця Луцького районного осередку ГО "Захист Держави" Юлія Спас пояснила, чи можна повторно подати документи та як оскаржити рішення комісії:

Нагадаємо, раніше уряд в Україні змінив правила бронювання від мобілізації. Йдеться про отримання підприємством статусу критичного. Фахівці пояснили, які основні зміни.