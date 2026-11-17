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У Києві частково відновили рух громадського та спеціального транспорту Північним мостом. Проїзд організували крайньою правою смугою в обох напрямках

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За результатами обстеження конструкцій мосту фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" надали рекомендації щодо часткового відновлення руху з урахуванням пошкоджень споруди.

Для цього смуги руху змістили ближче до тротуарної частини. Зокрема, демонтували бар’єрну огорожу та частково використали тротуар.

Таке рішення дозволяє частково відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра, водночас враховуючи технічний стан мосту.

Водночас рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту Північним мостом залишається повністю забороненим.

Надалі фахівці проведуть детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій. Воно має допомогти уточнити вплив пошкоджень на несну здатність мосту, визначити необхідні протиаварійні заходи та підготувати вихідні дані для проєктування відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що у Києві 17 листопада частково відновлюють рух Південним мостом. Наразі автомобілі зможуть проїжджати спорудою з лівого на правий берег, однак із певними обмеженнями щодо ваги транспорту. Рух у зворотному напрямку залишається закритим.

Пізно ввечері 16 листопада ворог атакував столицю балістичними ракетами, а під ранок 17 листопада місто опинилося під загрозою ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.