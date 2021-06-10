Смертельне ДТП у Вінниці: загинула людини, ще двоє у реанімації

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 10 червня, на вулиці Лебединського зіткнулись автомобіль Citroen та маршрутне таксі. У результаті аварії водій легковика загинув на місці події, ще двоє людей знаходяться у реанімації

Як повідомляє RegioNews, про це інформує поліція області.

За попередніми даними, 27-річний вінничанин, керуючи автомобілем Citroen Berlingo, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршрутним таксі Mercedes Sprinter.

У результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. Його 32-річна пасажирка та 28-річний водій маршрутного таксі каретами швидкої допомоги доставлені до лікарні", - йдеться у повідомленні.

На момент аварії у салоні маршрутки пасажирів не було. Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 8 червня на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ внаслідок зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік із дружиною та їхня шестирічна донька.