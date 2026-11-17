Фото: поліція Рівненської області

У Рівному після російської атаки вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини двох безпілотників, які впали та не здетонували. Один із дронів атакував околицю обласного центру, інший упав на одній із міських вулиць і пошкодив кілька автомобілів

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Повітряна тривога на Рівненщині тривала орієнтовно від шостої ранку до обіду. Російські війська атакували область реактивними та звичайними безпілотниками.

Близько 10:30 окупанти завдали удару по околиці Рівного. Бойова частина одного з ворожих БпЛА не здетонувала.

На місце події прибули патрульні поліцейські, які оточили небезпечну територію та не допустили сторонніх осіб. Вибухотехніки розрядили боєприпас і доправили його на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.

Ще один безпілотник упав на одній із вулиць міста. Унаслідок падіння пошкоджень зазнали кілька транспортних засобів.

Під час обстеження території фахівці виявили бойову частину дрона. Вибухотехніки розрядили її, а підривач знищили на місці шляхом контрольованого підриву. Корпус бойової частини з вибуховою речовиною транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

За фактом російської атаки слідчі СБУ в області за процесуального керівництва прокуратури проводять досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці закликають жителів не наближатися до підозрілих предметів та уламків безпілотників, не торкатися їх і не намагатися переміщувати. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-101 із понад 200 кг вибухівки – вона не здетонувала під час падіння.