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Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У середу, 18 листопада, у частині областей цілодобово будуть діяти такі планові відключення електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;



• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, раніше після чергової атаки росіян в Україні стався масовий блекаут. Особливо складну ситуацію фіксували у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.