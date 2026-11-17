Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 17 листопада російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами. Поранень дістали 20 людей, зокрема двоє дітей. Під ударами опинилися Дніпро, Павлоград, Нікопольщина та Синельниківщина

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

Найбільше постраждалих — у Дніпрі. Внаслідок російської атаки там пошкоджені підприємства та приватні будинки. Поранень дістали 14 людей. Серед них — 7-річний хлопчик, який лікується амбулаторно.

У Павлограді російські удари понівечили підприємство, приватні оселі та господарські споруди. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох чоловіків віком 59 та 38 років. Ще одна постраждала — 61-річна жінка — лікується амбулаторно.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися райцентр, Марганецька, Томаківська, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, ферма та лікарня.

Поранень дістали 44-річна жінка, 40-річний чоловік і 13-річний хлопчик. Усі вони лікуються амбулаторно.

Крім того, в Українській громаді Синельниківського району російські війська атакували агроферму.

Нагадаємо, вранці 16 листопада російські війська завдали ударів по Дніпру. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та чотирьох поранених.