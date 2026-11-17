Фото з відкритих джерел

У Чернівцях судили чоловіка за напад на сусіда. Причиною сварки став спільний підвал

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях. Сусіди посварились через підвальне приміщення, яке не могли поділити. Під час сварки чоловік вдарив "суперника" головою в обличчя, після чого обидва впали на банки з консервацією.

Потерпілий зміг вибігти на подвір'я та зайти на територію свого будинку. Проте нападник наздогнав його, схопив за шию та відкусив кінчик носа. Від отриманої травми чоловік втратив свідомість. Зловмисник також металевий шампур для шашликів і тильною стороною побив потерпілого по тілу, а потім ударив дружину потерпілого, яка прибігла на допомогу.

Зловмиснику призначили п'ять років позбавлення волі, але встановили трирічний іспитовий термін.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.