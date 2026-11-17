Фото: Нацполіція

У Шептицькому затримали 19-річного хлопця. Він втрутився в роботу інтернет-банкінгу, а потім вкрав чужі гроші

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясувалось, влітку 2024 року хлопець, який тоді ще був неповнолітнім, користувався телефоном 39-річного жителя. Тоді він увійшов у мобільний застосунок інтернет-банкінгу та отримав доступ до його банківської картки.

В результаті хлопець змінив пароль доступу до облікового запису та отримав можливість використовувати застосунок для проведення банківських операцій без відома та згоди власника. Згодом він привласнив собі 80 тисяч гривень.

"Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому - позбавлення волі на строк до восьми років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.