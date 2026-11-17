Російський безпілотник влучив у приватний сектор Чугуєва: є постраждалі
Російські війська атакували ударними безпілотниками Чугуїв Харківської області. Внаслідок влучання у приватному секторі зруйновано житловий будинок, виникла пожежа. Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Одне з влучань російського ударного безпілотника зафіксували у приватному секторі міста.
Внаслідок атаки житловий будинок був зруйнований.
На місці виникла пожежа площею 200 квадратних метрів.
Також пошкоджені сусідні домоволодіння.
Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес.
Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва 17 листопада зафіксували падіння уламків на відкритій території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і пошкоджень.
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