Фото: ДСНС

Російські війська атакували ударними безпілотниками Чугуїв Харківської області. Внаслідок влучання у приватному секторі зруйновано житловий будинок, виникла пожежа. Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Одне з влучань російського ударного безпілотника зафіксували у приватному секторі міста.

Внаслідок атаки житловий будинок був зруйнований.

На місці виникла пожежа площею 200 квадратних метрів.

Також пошкоджені сусідні домоволодіння.

Троє жінок зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва 17 листопада зафіксували падіння уламків на відкритій території. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і пошкоджень.