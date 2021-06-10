Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья

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Об этом сообщает пресс-центр 128 ОГШБр ВСУ, передает RegioNews.

Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным.

9 июня в районе ответственности наших подразделений, во время выполнения служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады, - говорится в сообщении.

В командовании не уточнили причины гибели военной.

Как сообщалось, боевики на Донбассе трижды нарушили режим " тишины".

Также вчера Зеленский посетил передовую в зоне ООС и наградил бойцов. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область побывал на передовой и заявил, что сейчас обстрелов стало значительно меньше.