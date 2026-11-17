Фото: Нацполіція

Аварія сталася 16 листопада близько 17:40 на автошляху поблизу села Сусли. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 32-річний водій Volkswagen Golf їхав у напрямку Звягеля. На неосвітленій ділянці дорозі він збив пішохода. На жаль, 62-річний місцевий житель загинув на місці від отриманих травм.

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Нині триває встановлення причин та обставин ДТП", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.