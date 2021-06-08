Бывший глава Приватбанка Дубилет через суд требует от МИД убрать информацию о его розыске

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Бывший акционер Приватбанка Александр Дубилет подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором требует обязать Министерство внутренних дел убрать информацию о его розыск

Соответствующий иск опубликован на сайте Единого государственного Реестра судебных решений, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

В частности, одинаковые иски попали к судьям ОАСК Александру Кармазину и Валерию Кузьменко. Как передают СМИ, адвокат Дубилета Сергей Бойко подал всего три идентичных иска в ОАСК. При этом, отмечается, что судья Кармазин вернул иск и признал злоупотребление процессуальными правами адвокатом Дубилета. По его мнению, действия Бойко умышленные и противоречат задаче административного судопроизводства.

На адвоката Дубилета наложили 5000 грн штрафа за эти действия.

Адвокат Дубилета-старшего Сергей Бойко отказался комментировать подачу исков. При этом, он заявил журналисту УНН, что арестован заочно Дубилет не скрывается от следствия, а основания для его розыска отсутствуют.

Последний постоянно проживает в Израиле, куда уехал задолго до якобы вручения ему подозрения. В данной стране он состоит на законных основаниях и состоит на консульском учете. А детективам НАБУ и прокурорам САП достоверно известно о его местонахождении, - заявил Бойко.

По его словам, Дубилет неоднократно информировал НАБУ и САП о своем месте нахождения и предоставил все свои данные. Однако, любые вызовы и процессуальные документы ему не направлялись.

Он готов выполнять все процессуальные обязанности. В частности, он инициировал проведение своего допроса в порядке международного сотрудничества, как это предусматривает уголовное процессуальное законодательство. Однако, такое ходатайство, как и все другие заявления, остаются без внимания следствия, - отметил адвокат Дубилета.

Как сообщалось, ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во время заседания 2 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "Приватбанка” Александра Дубилета.

Ранее, 29 марта НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Дубилета. Детектив НАБУ вынес такое постановление.

Сегодня Нацбанк согласовал нового председателя правления Приватбанка - Герхарда Бьоша.