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08 червня 2021, 16:40 566

Нацбанк погодив нового голову правління ПриватБанку

08 червня 2021, 16:40 566
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Фото з відкритих джерел
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Національний банк України погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного ПриватБанку

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає RegioNews.

Рішення ухвалене 8 червня за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням регулятора.

Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління ПриватБанку та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку, - прокоментував рішення голова НБУ Кирило Шевченко.

Наглядова рада ПриватБанку призначила Бьоша головою правління ПриватБанку за результатами проведеного конкурсного добору у травні 2021 року. Він призначений строком на п’ять років. Та голова правління банку вступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком.

Довідково. Герхард Бьош закінчив Віденський університет, отримавши ступінь магістра соціально-економічних наук. У період з 1993 по 2004 рік він працював на керівних посадах у різних банках, а у 2004-2006 роках перебував на посад керівника департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

У березні 2006 року Бьош отримав посаду заступника голови правління Райффайзен Центральбанку.

Бьош з листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Як повідомлялося, 2 червня суд у Києві підтвердив законність націоналізації ПриватБанку. Господарський суд Києва закрив провадження у справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі - продажу ПриватБанку.

Раніше, 16 квітня у НБУ заявили, що хочуть виставити на продаж "Приватбанк”. На думку Нацбанку, це може зацікавити міжнародних інвесторів.

кадри НБУ голова правління Приватбанк Наглядова рада

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