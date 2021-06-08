11:26  08 червня
Президентський рейтинг Зеленського впав до 27,3% - опитування
10:26  08 червня
В Україні повністю вакцинували від коронавірусу понад 150 тисяч людей
08:09  08 червня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано два нових порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
08 червня 2021, 12:49 44

Розгляд справи Тупицького у черговий раз відклали

08 червня 2021, 12:49 44
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Подільський районний суд Києва відклав розгляд справи щодо звільненого голови Конституційного суду України Олександра Тупицького до 21 липня

Як передає RegioNews, про це повідомили у Подільському райсуді м. Києва.

Так, у суді зазначили, що підготовче судове засідання у справі за обвинувальним актом у кримінальному провадженні за обвинуваченням Тупицького перенесли у зв'язку з заявленим 8 червня клопотанням сторони захисту про проведення онлайн YouTube-трансляції засідання.

Таким чином, на сьогоднішньому засіданні запобіжний захід обвинуваченому знову не обрали. Сам Тупицький був присутній на засіданні разом із захисниками.

Нагадаємо, сторона обвинувачення наполягає, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні” покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Також повідомлялось, що 27 травня суд закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню в декларації.

суд засідання КСУ Олександр Тупицький обвинувальний акт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram