Розгляд справи Тупицького у черговий раз відклали

Фото: Facebook

Як передає RegioNews, про це повідомили у Подільському райсуді м. Києва.

Так, у суді зазначили, що підготовче судове засідання у справі за обвинувальним актом у кримінальному провадженні за обвинуваченням Тупицького перенесли у зв'язку з заявленим 8 червня клопотанням сторони захисту про проведення онлайн YouTube-трансляції засідання.

Таким чином, на сьогоднішньому засіданні запобіжний захід обвинуваченому знову не обрали. Сам Тупицький був присутній на засіданні разом із захисниками.

Нагадаємо, сторона обвинувачення наполягає, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні” покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Також повідомлялось, що 27 травня суд закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню в декларації.