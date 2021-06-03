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03 червня 2021, 16:00 217

ОАСК відкрив справу за позовом телеканалу "НАШ" до Нацради

03 червня 2021, 16:00 217
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справах за позовами телеканалу “НАШ” до Нацради України з питань телебачення і радіомовлення про оскарження результатів позапланових перевірок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справах за позовами ТОВ "НАШ 365” до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про оскарження результатів позапланових перевірок. ОАСК розглядатиме дані позови за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що до ОАСК у травні надійшло 4 позовні заяви, де позивач просить суд визнати протиправними та скасувати чотири рішення Нацради, датовані березнем-квітнем 2021 року про призначення позапланових безвиїзних перевірок ТОВ "НАШ 365” (логотип "НАШ”).

За інформацією пресслужби суду, загалом в проваджені ОАСК є 12 позовів щодо оскарження рішень Нацради про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

Як повідомлялося, три телеканали не дотримуються обов'язкової частки державної мови у вечірньому прайм-таймі. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Нацради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням вжити заходів.

29 квітня телеканали "Наш" та NewsOne оштрафували на понад 300 тисяч гривень. В ефірі телеканалів закликали до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

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