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07 червня 2021, 16:44 20

Українським адвокатам можуть дозволити носити травматичну зброю

07 червня 2021, 16:44 20
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Фото: із відкритих джерел
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Комітет з питань правової політики рекомендує депутатам прийняти законопроєкт №4612, яким дозволяється українським адвокатам носити з собою травматичну зброю

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає RegioNews.

Мета законопроєкту - підвищити захист адвокатів від можливих незаконних посягань на їхнє життя та здоров’я при здійсненні професійної діяльності, адже в останні роки кількість нападів на адвокатів зросла", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Національної асоціації адвокатів, з 2013 по 2020 рік було зафіксовано 10 вбивств адвокатів і дев’ять повідомлень про замах на життя.

Також було 57 повідомлень про фізичну розправу та 59 повідомлень про погрози.

Закон пропонує надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії”, - повідомляють в Раді.

Нагадаємо, Черкаська облрада закликала Кабмін створити Фонд підтримки регіональних ЗМІ.

зброя Верховна Рада голосування адвокат законопроєкт

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