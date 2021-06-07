В Одесі вже тиждень шукають начальника штабу морської охорони

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В Одесі вже сім днів тривають пошуки зниклого першого заступника командира загону — начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Пошуки тривають. Додаткової інформації, яку можна повідомити, немає. Наразі розглядають всі версії, які б допомогли встановити, що саме призвело до того, що людина не з’явилася на робочому місці. Інформації, яка б виокремлювала якусь одну версію, на даний момент немає, — розповів Демченко.

За його словами, посада Черткова передбачала доступ до державної таємниці.

Як повідомлялося, 2 червня в Одесі оголосили в розшук зниклого офіцера морської охорони. Керівника штабу Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексія Черткова, який зник зранку 1 червня, оголосили в розшук.