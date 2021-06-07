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07 июня 2021, 21:52 282

В Одессе уже неделю ищут начальника штаба морской охраны

07 июня 2021, 21:52 282
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Фото из открытых источников
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В Одессе уже семь дней продолжаются поиски пропавшего первого заместителя командира отряда — начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Поиски продолжаются. Дополнительной информации, которую можно сообщить, нет. Сейчас рассматривают все версии, которые бы помогли установить, что именно привело к тому, что человек не появился на рабочем месте. Информации, которая бы выделяла какую-то одну версию, на данный момент нет, - рассказал Демченко.

По его словам, должность Черткова предусматривала доступ к государственной тайне.

Как сообщалось, 2 июня в Одессе объявили в розыск пропавшего офицера морской охраны. Руководителя штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексея Черткова, который пропал утром 1 июня, объявили в розыск.

гостайна розыск море офицер Госпогранслужба

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