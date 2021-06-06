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06 червня 2021, 18:48 434

Три випадки контрабанди зупинили за вихідні прикордонники Буковини

06 червня 2021, 18:48 434
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Фото Держприкордонслужби
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Нелегальне переміщення сигарет до Румунії одразу в трьох випадках припинили прикордонники Чернівецького загону в суботу та неділю

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Правопорушників виявили військовослужбовці відділу "Фальків", "Селятин" і "Красноїльськ", у тому числі за допомогою випереджальної інформації офіцерів внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби.

Усі групи пачкарів (сигаретних контрабандистів - ІФ) довелося переслідувати з попереджувальними пострілами. Втікаючи вони кидали свої баули. Всього прикордонники запобігли переміщенню у трьох випадках 16, 15 та 4 ящиків сигарет загальною кількістю майже 20 тисяч пачок. В одному з цих випадків охоронці кордону виявили ще й квадроцикл з сигаретами. Усі тютюнові вироби були без акцизних марок. Пошуки правопорушників тривають, сигарети будуть передані Державній фіскальній службі, - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, з початку року на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону виявлено близько 1 тис. ящиків тютюнових виробів, з них майже 900 ящиків - поза пунктами пропуску.

Як повідомлялося, через кроки Білорусі в бік співпраці з Росією, Україна посилює охорону кордону з нею.

Раніше, 4 червня стало відомо, що у нещодавно запущеному поїзді до Відня вже знайшли контрабанду. У міжнародному потязі "Київ — Відень”, який почав курсувати лише з червня, виявили контрабандні сигарети. В Укрзалізниці кажуть: якщо причетні їхні працівники — їх звільнять.

Руминія Буковина прикордонники контрабанда сигарети Держприкордонслужба

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