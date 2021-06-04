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04 червня 2021, 18:59 689

На Полтавщині затримали росіянина, якого півроку розшукував Інтерпол

04 червня 2021, 18:59 689
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Фото: СБУ
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У Полтавській області працівники СБУ затримала громадянина РФ, якого з кінця 2020 року розшукував Інтерпол

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Громадянин РФ знаходився у міжнародному розшуку з грудня 2020 року. Відповідно до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу він підозрюється у вчиненні тяжких злочинів у складі організованого злочинного угрупування", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності в Україні за вчинення тяжких злочинів.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Тепер очікують на матеріали щодо його екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше у Житомирі затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу.

Полтавська область Інтерпол розшук СБУ затримання

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