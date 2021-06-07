Черкаська облрада закликала Кабмін створити Фонд підтримки регіональних ЗМІ - НСЖУ

Фото з відкритих джерел

Про це у Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає RegioNews.

Відповідне звернення вніс на розгляд сесії Черкаської обласної ради 4 червня перший заступник голови облради, журналіст Роман Сущенко. Створення Фонду підтримки медіа - одна з ключових антикризових ініціатив, напрацьованих Національною спілкою журналістів України під час масштабних галузевих нарад керівників регіональних ЗМІ.

Депутати Черкаської обласної ради закликають Кабмін вжити невідкладних заходів щодо антикризової підтримки українських ЗМІ:

створити в Україні Державний фонд підтримки регіональних медіа за зразком подібних фондів у європейських країнах та передбачити його фінансування у Державному бюджеті;

розробити урядову програму підтримки друкованих ЗМІ в Україні;

розробити і прийняти цільову державну програму посилення інформаційної присутності українських ЗМІ на територіях, що межують з окупованими районами Донбасу і Криму (програма повинна реалізуватися шляхом цільової бюджетної допомоги місцевим медіа Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської областей);

надати підтримку друкованим ЗМІ, які перестали бути державними;

заборонити органам місцевого самоврядування видавати та поширювати інформаційні бюлетені, які за періодичністю та змістом є ЗМІ, однак не зареєстровані в установленому законом порядку.

У зверненні йдеться про те, що "у більшості українських ЗМІ, особливо в редакціях місцевих газет, телебачення і радіомовлення, склалася критична ситуація. Економічна криза, пандемія Covid-19, втрати доходів від реклами, відсутність державної антикризової підтримки медіа, неякісна доставка газет передплатникам негативно позначилися на редакціях і журналістах".

Збереження, підтримка та розвиток українських регіональних медіа - це необхідний крок у боротьбі з фейками, маніпуляціями та ворожою пропагандою, - заявляють депутати Черкаської обласної ради у своєму заклику до уряду.

У НСЖУ заявляють, що цим зверненням депутати Черкаської обласної ради демонструють важливість журналістської професії та розуміння необхідності підтримки локальних медіа, які перебувають у найгострішій економічній кризі.

За прикладом європейських країн Уряд має реалізовувати політику підтримки місцевих медіа. Створення Фонду підтримки ЗМІ, за зразком українського культурного фонду, може стати інструментом надання регіональним ЗМІ грантів, реалізації програм доступу громадян до якісної місцевої журналістики, ефективною протидією дезінформації. І навпаки, поява в Україні "новинних пустель" - територій без місцевих медіа - загрожує інформаційній безпеці країни, - заявив глава НСЖУ Сергій Томіленко.

Як повідомлялося, вчора в Україні відзначали День журналіста.