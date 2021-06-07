Черкасский облсовет призвал Кабмин создать Фонд поддержки региональных СМИ – НСЖУ

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Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передаёт RegioNews.

Соответствующее обращение внес на рассмотрение сессии Черкасского областного совета 4 июня первый заместитель председателя облсовета, журналист Роман Сущенко. Создание Фонда поддержки медиа - одна из ключевых антикризисных инициатив, наработанных Национальным союзом журналистов Украины во время масштабных отраслевых совещаний руководителей региональных СМИ.

Депутаты Черкасского областного совета призывают Кабмин принять неотложные меры по антикризисной поддержке украинских СМИ:

создать в Украине Государственный фонд поддержки региональных медиа по образцу подобных фондов в европейских странах и предусмотреть его финансирование в государственном бюджете;

разработать правительственную программу поддержки печатных СМИ в Украине;

разработать и принять Целевую государственную программу усиления информационного присутствия украинских СМИ на территориях, граничащих с оккупированными районами Донбасса и Крыма (программа должна реализоваться путем целевой бюджетной помощи местным медиа Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской областей);

оказать поддержку печатным СМИ, которые перестали быть государственными;

запретить органам местного самоуправления издавать и распространять информационные бюллетени, которые по периодичности и содержанию являются СМИ, однако не зарегистрированы в установленном законом порядке.

В обращении речь идет о том, что "в большинстве украинских СМИ, особенно в редакциях местных газет, телевидения и радиовещания, сложилась критическая ситуация. Экономический кризис, пандемия Covid-19, потери доходов от рекламы, отсутствие государственной антикризисной поддержки медиа, некачественная доставка газет подписчикам негативно сказались на редакциях и журналистах".

Сохранение, поддержка и развитие украинских региональных медиа - это необходимый шаг в борьбе с фейками, манипуляциями и враждебной пропагандой, - заявляют депутаты Черкасского областного совета в своем призыве к правительству.

В НСЖУ заявляют, что этим обращением депутаты Черкасского областного совета демонстрируют важность журналистской профессии и понимание необходимости поддержки локальных медиа, которые находятся в острейшей экономическом кризисе.

По примеру европейских стран правительство должно реализовывать политику поддержки местных медиа. Создание Фонда поддержки СМИ, по образцу Украинского культурного фонда, может стать инструментом предоставления региональным СМИ грантов, реализации программ доступа граждан к качественной местной журналистике, эффективным противодействием дезинформации. И наоборот, появление в Украине "новостных пустынь"- территорий без местных медиа - угрожает информационной безопасности страны, - заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Как сообщалось, вчера в Украине отмечали День журналиста.