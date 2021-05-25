В Офісі Генпрокурора буде створено платформу співпраці щодо розслідування злочинів проти журналістів

Фото пресслужби Офісу генпрокурора

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

На зустрічі йшлося, що за Рекомендаціями парламентських слухань, що стосувалися безпеки діяльності журналістів в Україні, в Офісі Генпрокурора було створено робочі та міжвідомчі робочі групи, регулярно відбувається заслуховування стану досудового розслідування проваджень цієї категорії.

Саме на Офіс Генпрокурора покладено важливу місію щодо забезпечення законності під час проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені стосовно журналістів. І можу Вас запевнити, що стан слідства у кожному такому провадженні перебуває на постійному контролі керівництва прокуратури. В нас є воля і бажання рухатись далі, щоб забезпечити право кожного з Вас на свободу слова та професійної діяльності, – зазначила Генеральний прокурор.

Кількість проваджень щодо злочинів проти журналістів збільшилася у 2020 році майже вдвічі - на 79%, порівняно з 2019 роком. А лише за перший квартал 2021 року кількість таких кримінальних проваджень склала майже половину - 47 % від загальної кількості за 2020 рік.

Окрім того, було обговорено стан судового розгляду кримінальних проваджень про злочини, вчинені стосовно журналістів. Зокрема, у 2020 році прокурорами скеровано до суду у 6 разів більше обвинувальних актів про злочин цієї категорії, ніж у 2019 році. Разом з тим, у 14 справах про злочини щодо журналістів прокурорами отримано обвинувальні вироки, про які у 2019 році навіть не йшла мова. А за І квартал 2021 року 6 обвинувальних актів скеровано до суду, та вже винесено 4 обвинувальні вироки.

Як повідомлялося сьогодні, нацполіція порушила провадження за фактом нападу охорони Терехова на журналіста RegioNews. Поліція Харкова розслідує кримінальне провадження щодо нападу охоронців в.о. мера Харкова Ігоря Терехова на журналіста RegioNews Іллю Колтунова, який стався 13 травня.