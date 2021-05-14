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14 травня 2021, 21:41 1815

Комітет зі свободи слова розгляне ситуацію з нападом охорони Терехова на журналіста, - Шуфрич

14 травня 2021, 21:41 1815
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На засідання Комітету запросять представників в. о. мера Харкова
На засідання Комітету запросять представників в. о. мера Харкова
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Парламентський комітет зі свободи слова готовий розглянути інцидент з нападом охоронців в. о. мера Харкова Ігоря Терехова на журналіста RegioNews

Про це в коментарі RegioNews заявив голова комітету, народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Зокрема, коментуючи інцидент з нападом на журналіста, Шуфрич зазначив, що " у міру загострення політичного протистояння в Харкові, на жаль, не можна виключити провокацій щодо журналістів. Будемо сподіватися, що їх не буде взагалі, а якщо щось і станеться, то без важких наслідків для представників мас-медіа".

"Що стосується ситуації, коли охоронці в.о. голови Харкова пана Терехова напали на журналіста, то якщо він звернувся в поліцію, оформив відповідним чином заяву, то комітет зі свободи слова готовий розглянути його ситуацію, запросивши при цьому представників в.о. голови Харкова і розглянути на засіданні комітету. Така практика у нас є", - заявив Шуфрич.

При цьому депутат висловив жаль, що комітету доводиться розглядати подібні питання: "Останній тому приклад – це протистояння Труханова з журналістами, коли він перешкоджав журналістській діяльності. Вони написали заяву, він потім вибачився перед ними, і журналісти відкликали свої заяви".

Також Шуфрич повідомив, що Верховна Рада "розглядає питання про посилення відповідальності для представників правоохоронних органів за бездіяльність щодо дій, спрямованих проти журналістів. І в тих питаннях, коли є фізичний вплив, і коли перешкоджають".

Нагадаємо, 13 травня охоронці в.о. Харківського міського голови Ігоря Терехова напали на журналіста RegioNews Іллю Колтунова, коли той намагався поставити тимчасовому главі міста питання про увічнення пам'яті Геннадія Кернеса. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.

В Національній Спілці Журналістів України, коментуючи інцидент, заявили: "Коли охоронці або група підтримки чиновника починає штовхати журналіста, погрожувати або зькувати, то це абсолютно неприпустимо і обурливо".

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