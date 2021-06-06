Сьогодні в Україні відзначають День журналіста

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25 травня 1994 року в Києві перший президент України Леонід Кравчук підписав Указ № 251/94, який наказував встановити в країні новий “професійне свято працівників засобів масової інформації — День журналіста”

Про це повідомляє RegioNews.

Дата для святкування "Дня журналістів” була вибрана не випадково. Саме в цей день в Брюсселі Національна спілка журналістів України, переважною більшістю голосів, була прийнята до лав Міжнародної федерації журналістів — найбільшої в світі організації професійних працівників ЗМІ.

Працівників українських ЗМІ з професійним святом – Днем журналіста привітав Президент України Володимир Зеленський.

Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін, - написав Зеленський у Твіттері.

Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться! pic.twitter.com/9zLR2TpxHL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2021

Він зазначив, що "головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і президента, – зробити Україну кращою" і побажав, щоб вона здійснилася.

Також спікер парламенту Дмитро Разумков подякував українським журналістам за професіоналізм і баланс думок.

Ви робите надважливу для суспільства справу. Вдячний кожному, хто готує якісні матеріали, дотримується балансу думок та професійно виконує свою роботу. Бажаю не втрачати натхнення, бути неупередженими та щирими у своїх діях", - написав Разумков у Твіттері.

У День журналіста у Міністерстві закордонних справ нагадали, що 9 громадянських журналістів Криму є бранцями Кремля. Про це йдеться на сторінці МЗС у Facebook.

Наразі 9 громадянських журналістів, незаконно утримуються в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. Це — Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС додали, що 10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста "Крим Реалії” Владислава Єсипенка.

Цей день є можливістю вкотре згадати про те, що на тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушуються, відзначили у відомстві.

З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище.

В цих умовах виник феномен громадянського журналізму, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, заповнюючи вакуум незалежного та неупередженого висвітлення ситуації на окупованому півострові, — йдеться у повідомленні.

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за грати, обвинувачення висуваються за "терористичними” статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років, резюмували у МЗС.

Міністр оборони Андрій Таран у День журналіста згадав тих, хто віддав своє життя на передовій.

Про це йдеться у вітанні міністра, яке розміщене на сайті Міноборони.

Згадаймо поіменно тих, чиє життя і творчу діяльність обірвав російський окупант: Віктор Гурняк, Олег Задоянчук, Дмитро Лабуткін, Сергій Ніколаєв, Олександр Черніков... До останнього подиху вони з честю виконували свій журналістський обов’язок, - наголосив Таран.

Він зауважив, що сучасний світ несе у собі багато загроз, і однією з головних є інформаційна.

І Україна тут, на жаль, опинилася на вістрі протистояння. Перш, ніж ввести танки та солдатів, ворог за допомогою інформаційних можливостей приніс на нашу землю власну версію реальності, у тому ж числі через контрольоване медійне поле. Ми усі пам’ятаємо, що першими з нашими воїнами на протистояння ворогу вийшли працівники українських медіа, - сказав міністр.

За його словами, правдиве висвітлення подій, розвінчування дезінформації та активна патріотична позиція наших журналістів і з камерою, мікрофоном та записником допомогли зупинити просування ворога.

Як повідомлялося, 3 червня у справах Майдану ДБР оголосило підозру одному із поліцейських за перешкоджання журналістам. Чинного співробітника Національної поліції підозрюють в перешкоджанні журналістській діяльності під час Революції Гідності.

Раніше, 25 травня, стало відомо, що в Офісі Генпрокурора буде створено платформу співпраці щодо розслідування злочинів проти журналістів.