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03 червня 2021, 16:30 123

У Рівному депутати облради влаштували бійку на засіданні

03 червня 2021, 16:30 123
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Фото: rivne1
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Під час сесії Рівненської обласної ради депутати побилися через питання фінансування нового департаменту

Про це повідомляє видання Rivne1, передає RegioNews.

Депутати наполягали на тому, щоб департамент охорони здоров’я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення та охорони здоров’я.

У березні відповідне розпорядження підписав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Однак бюджетна комісія відмовилась визнавати розпорядником коштів новий департамент.

На відео видно, що депутати підійшли до трибуни і намагалися один одного перекричати.

Пізніше словесна перепалка переросла в бійку, через що довелося оголосити перерву.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рівненська облрада планує оголосити недовіру голові ОДА.

бюджет бійка облрада депутати Рівненська область

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