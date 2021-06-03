У Рівному депутати облради влаштували бійку на засіданні

Фото: rivne1

Під час сесії Рівненської обласної ради депутати побилися через питання фінансування нового департаменту

Про це повідомляє видання Rivne1, передає RegioNews.

Депутати наполягали на тому, щоб департамент охорони здоров’я та цивільного захисту розформували і знову утворили два управління - цивільного захисту населення та охорони здоров’я.

У березні відповідне розпорядження підписав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Однак бюджетна комісія відмовилась визнавати розпорядником коштів новий департамент.

На відео видно, що депутати підійшли до трибуни і намагалися один одного перекричати.

Пізніше словесна перепалка переросла в бійку, через що довелося оголосити перерву.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рівненська облрада планує оголосити недовіру голові ОДА.