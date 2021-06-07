"Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети

Фото Держприкордонслужби

"Укрзалізниця" вирішила звільнити залізничників, що супроводжували пасажирський поїзд Київ-Відень, де минулого тижня прикордонники та митники виявили контрабандні сигарети

Про це повідомила пресслужба "УЗ" з посиланням на в. о. голови правління компанії Івана Юрика, передає RegioNews.

Зокрема, звільнено начальника поїзда та провідника вагона.

"Укрзалізниця" всіляко сприятиме проведенню слідчих дій, щоб притягнути правопорушників до кримінальної відповідальності, - зазначає компанія.

Як повідомлялося, у нещодавно запущеному поїзді до Відня вже знайшли контрабанду. У міжнародному потязі "Київ — Відень”, який почав курсувати лише з червня, виявили контрабандні сигарети. В Укрзалізниці казали: якщо причетні їхні працівники — їх звільнять.

Також на балансі "Укрзалізниці" виявили ведмедів. На балансі Запорізької дитячої залізниці виявили двох ведмедів.