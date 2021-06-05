На Сумщині прикордонники затримали двох росіян

Фото: ДПСУ

У суботу, 5 червня, патрульні в районі прикордонного населеного пункту Лукашівка Сумської області затримали двох росіян, які незаконно перепливли прикордонну річку Ворсклу

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що двоє іноземців 1980 та 1982 років народження незаконно перепливли прикордонну річку Ворсклу. Вони мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Чоловіки розповіли, що хотіли дістатися до Одеси, аби відпочити Чорноморському узбережжі.

У ДПСУ також наголосили, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд на територію України терміном на три роки за порушення українського законодавства - він намагався напасти на правоохоронців в аеропорту "Жуляни".

Чоловіків затримали для з'ясування всіх деталей правопорушення. За незаконний перетин держкордону їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд. Крім цього, їм заборонять в’їзд до України.

Нагадаємо, днями на Сумщині затримали росіянина, який хотів незаконно перетнути кордон.