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04 червня 2021, 16:47 1387

У нещодавно запущеному поїзді до Відня вже знайшли контрабанду

04 червня 2021, 16:47 1387
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Фото Держприкордонслужби
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У міжнародному потязі “Київ — Відень”, який почав курсувати лише з червня, виявили контрабандні сигарети. В Укрзалізниці кажуть: якщо причетні їхні працівники — їх звільнять

Про знахідку повідомили в Держприкордонслужбі, передає RegioNews.

Сьогодні вночі прикордонники і митники виявили спробу незаконного переміщення партії сигарет у залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)”.

Приховані від контролю сигарети намагалися перевезти до Угорщини міжнародним пасажирським потягом сполученням "Київ-Відень”. Зауважимо, що курсування цього потяга відновили лише 1 червня, а правопорушники вже намагаються використати це в протиправних цілях, - зазначили у відомстві.

Тютюнові вироби виявили під час огляду пасажирського вагона. В обшивці над вікном правоохоронці знайшли чорні поліетиленові пакети, в яких були сигарети білоруського виробництва без марок акцизного збору України.

За підрахунками, у сховку намагалися перемістити 110 пачок тютюнових виробів. Їх було вилучено співробітниками митниці. Суму оцінки виявлених сигарет наразі встановлюють.

За цим фактом Укразалізниця розпочала перевірку.

В УЗ зазначили, що якщо буде встановлено, що до контрабанди цигарок причетні їхні працівники - "їх одразу буде звільнено із займаних посад".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з червня почала відновлювати міжнародні пасажирські перевезення. Уже є домовленості про сполучення з Австрією та Угорщиною.

Раніше слідчі повідомили про підозру чиновнику "Укрзалізниці" у привласненні 750 тисяч держкоштів.

Також правоохоронці викрили схему на 4,5 млн в одному із підрозділів "Укрзалізниці".

Укрзализныця Держприкордонслужба митниця контрабанда сигарети поїзд

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