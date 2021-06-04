На балансі "Укрзалізниці" виявили ведмедів

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Як пише RegioNews, про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик на своїй сторінці у Facebook.

За словами Юрика, тварин передадуть до нідерландського зоопарку Ouwehand Zoo у місті Ренен.

"Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину "Ювілейний" або кафе "Вишенька", але на ведмедів точно не очікував. Та це історія зі щасливим фіналом", - написав він.

За словами Юрика, новий дім для тварин шукали кілька років, але українські центри реабілітації ведмедів відмовлялись їх прийняти через відсутність місць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця” запускає експрес, який з'єднає три туристичні області.