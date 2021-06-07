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07 июня 2021, 16:03 346

"Укрзализныця" уволила железнодорожников, во время смены которых были изъяты контрабандные сигареты

07 июня 2021, 16:03 346
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Фото Госпогранслужбы
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 "Укрзализныця" решила освободить железнодорожников, сопровождавшие пассажирский поезд Киев-Вена, где на прошлой неделе пограничники и таможенники обнаружили контрабандные сигареты

Об этом сообщила пресс-служба " УЗ" со ссылкой на и. о. председателя правления компании Ивана Юрика, передает RegioNews.

В частности, уволен начальник поезда и проводник вагона.

"Укрзализныця" всячески будет способствовать проведению следственных действий, чтобы привлечь правонарушителей к уголовной ответственности, - отмечает компания.

Как сообщалось, в недавно запущенном поезде в Вену уже нашли контрабанду. В международном поезде "Киев — Вена”, который начал курсировать только с июня, обнаружили контрабандные сигареты. В Укрзализныце говорили: если причастны их работники — их уволят.

Также на балансе "Укрзализныци" обнаружили медведей. На балансе Запорожской детской железной дороги обнаружили двух медведей.

Укрзализныця контрабанда граница пограничники таможня сигареты увольнение

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