На Рівненщині СБУ заблокувала нову контрабанду бурштину на 5 млн

Фото: СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що її співробітники заблокували у Рівненській області контрабанду нелегально видобутого на землях державного фонду бурштину-сирцю на майже 5 млн гривень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники викрили "на гарячому" 16 підозрюваних під час незаконного видобутку бурштину на землях державного фонду поблизу с. Новаки Вараського району.

У ході 24 обшуків за місцями проживання, підсобних приміщеннях і цехах незаконної обробки камінню правоохоронці вилучили майже 650 кг бурштину-сирцю різних фракцій та 35 мотопомп кустарного виробництва.

За попередніми даними слідства, до незаконного бізнесу причетні десять мешканців райцентру Сарни.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для притягнення правопорушників до відповідальності.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині СБУ викрила канал контрабанди бурштину на 30 млн. Бурштин переправляли літаками у багажі кур’єрів за фальшивими документами компаній, які мають ліцензії на видобуток "сонячного каміння”.

Також у травні поліцейські викрили двох жителів Рівненщини на незаконному перевезенні 20 кілограмів бурштину-сирцю.