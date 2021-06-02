На Рівненщині СБУ викрила канал контрабанди бурштину на 30 млн

Працівники Служби безпеки України у Рівненській області викрили масштабну схему контрабанди бурштину за кордон

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, громадяни України та іноземці купували бурштин великих фракцій у незаконних старателів і мешканців північних районів області.

Сонячний камінь ділки регулярно протиправно переправляли через державний кордон України до країн Близького Сходу та Східної Азії”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що бурштин переправляли літаками у багажі кур’єрів за фальшивими документами компаній, які мають ліцензії на видобуток "сонячного каміння”.

За підсумками слідчих дій у місцях незаконного видобутку бурштину виявлено та вилучено 5 мотопомп, 2 автомобілі УАЗ та бурштин сирець. Правоохоронці також провели 67 обшуків у Рівненській, Київській областях та столиці за адресами проживання учасників угруповання і місцях зберігання незаконно добутого бурштину”, - додали в СБУ.

Під час обшуків силовики вилучили: понад одну тонну незаконно видобутого бурштину, станки для його обробки, 130 тис. доларів, 30 тис. євро і 40 мотопомп для незаконного видобутку.

Чотирьом затриманим, в тому числі одному із організаторів схеми, повідомили про підозри.

Нагадаємо, раніше прикордонники Львівщини виявили у автомобілі масштабну партію бурштину.