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02 червня 2021, 15:47 8

На Рівненщині СБУ викрила канал контрабанди бурштину на 30 млн

02 червня 2021, 15:47 8
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Працівники Служби безпеки України у Рівненській області викрили масштабну схему контрабанди бурштину за кордон

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, громадяни України та іноземці купували бурштин великих фракцій у незаконних старателів і мешканців північних районів області.

Сонячний камінь ділки регулярно протиправно переправляли через державний кордон України до країн Близького Сходу та Східної Азії”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що бурштин переправляли літаками у багажі кур’єрів за фальшивими документами компаній, які мають ліцензії на видобуток "сонячного каміння”.

За підсумками слідчих дій у місцях незаконного видобутку бурштину виявлено та вилучено 5 мотопомп, 2 автомобілі УАЗ та бурштин сирець. Правоохоронці також провели 67 обшуків у Рівненській, Київській областях та столиці за адресами проживання учасників угруповання і місцях зберігання незаконно добутого бурштину”, - додали в СБУ.

Під час обшуків силовики вилучили: понад одну тонну незаконно видобутого бурштину, станки для його обробки, 130 тис. доларів, 30 тис. євро і 40 мотопомп для незаконного видобутку.

Чотирьом затриманим, в тому числі одному із організаторів схеми, повідомили про підозри.

Нагадаємо, раніше прикордонники Львівщини виявили у автомобілі масштабну партію бурштину.

обшуки СБУ затримання контрабанда бурштин Рівненська область

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