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06 июня 2021, 18:48 434

Три случая контрабанды остановили за выходные пограничники Буковины

06 июня 2021, 18:48 434
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Фото Госпогранслужбы
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Нелегальное перемещения сигарет в Румынию сразу в трех случаях пресекли пограничники Черновицкого отряда в субботу и воскресенье

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Правонарушителей выявили военнослужащие отдела "Фальков", "Селятин" и "Красноильск", в том числе с помощью опережающей информации офицеров внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы.

Все группы пачкарів (сигаретных контрабандистов - ИФ) пришлось преследовать с предупредительными выстрелами. Убегая они бросали свои баулы. Всего пограничники предотвратили перемещение в трех случаях 16, 15 и 4 ящиков сигарет общим количеством почти 20 тысяч пачек. В одном из этих случаев пограничники обнаружили еще и квадроцикл с сигаретами. Все табачные изделия были без акцизных марок. Поиски правонарушителей продолжаются, сигареты будут переданы Государственной фискальной службе, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда выявлено около 1 тыс. ящиков табачных изделий, из них почти 900 ящиков - вне пунктов пропуска.

Как сообщалось, через шаги Беларуси в сторону сотрудничества с Россией, Украина усиливает охрану границы с ней.

Ранее, 4 июня стало известно, что в недавно запущенном поезде в Вену уже нашли контрабанду. В международном поезде "Киев — Вена”, который начал курсировать только с июня, обнаружили контрабандные сигареты. В Укрзализныце говорят: если причастны их работники — их уволят.

Румыния Буковина пограничники контрабанда сигареты Госпогранслужба

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